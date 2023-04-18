Вчитель львівської школи східних мов та бойових мистецтв «Будокан» Вадим Кравчук під час конфлікту побив водія маршрутки та розбив вікно автобуса марки «Електрон». Справу розглянув Галицький райсуд Львова, який звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності через примирення обвинуваченого з потерпілим.

Як вказано у судовій ухвалі, випадок трапився ще наприкінці січня 2023 року на зупинці громадського транспорту на вул. Старій, що поруч із ринком «Добробут». Вадим Кравчук почав конфлікт із водієм автобуса «Електрон», що курсує за маршрутом №46, чоловік обурювався через затримку висадки пасажирів. Після словесної суперечки чоловік вийшов з маршрутки та кулаками розбив вікно з водійської сторони автобуса. Після цього водій вийшов з маршрутки, а Вадим Кравчук почав наносити йому удари по голові, завдавши легких тілесних ушкоджень.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачений працює вчителем у школі східних мов та бойових мистецтв «Будокан». У суді Вадим Кравчук визнав свою провину та підтвердив обставини справи.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження проти Вадима Кравчука за фактом хуліганства. Наприкінці березня 2023 року Галицький районний суд Львова закрив справу та звільнив Вадима Кравчука від кримінальної відповідальності через примирення обвинуваченого з потерпілим.