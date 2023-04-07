Сихівський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні водія львівської маршрутки Івана Вересюка, який вчинив потрійну ДТП на Сихові. Водія оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Як вказано у постанові суду, аварія трапилась ще 12 лютого на вул. Хуторівка поблизу будинку №2. Водій маршрутки «Богдан А-09202» Іван Вересюк не обрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції та в’їхав у авто Volkswagen Golf, яке зупинилось попереду. Легковик від удару по інерції в’їхав у авто Ford Mondeo. У постанові суду не вказано, які саме пошкодження отримали автомобілі.

Патрульні помітили у Івана Вересюка ознаки алкогольного сп’яніння, він погодився пройти перевірку на алкотестері, яка показала 1,32 проміле. У матеріалах справи не вказано, за яким саме маршрутом курсувала маршрутка та назву фірми, де працює водій.

Іван Вересюк не з’явився на розгляд справи у суді. Справу розглядала суддя Софія Чорна, вона дослідила усі матеріали та визнала водія винним у керування авто у стані алкогольного сп’яніння. Івана Вересюка оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно ще одного водія львівської маршрутки позбавили водійських прав через нетверезу їзду.