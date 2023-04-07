Смертельна ДТП трапилась на трасі у селі Твіржа Яворівського району

На трасі Львів – Шегині у Яворівському районі легковик збив 23-річну жінку із 4-річним сином. Хлопчик помер, а його мати перебуває в реанімації. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія трапилась у четвер, 6 квітня, приблизно о 13:50 на трасі Львів – Шегині у селі Твіржа Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes-Benz, 36-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на двох жителів Судової Вишні – 23-річну жінку та її чотирирічного сина.

Внаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до реанімації. Незважаючи на зусилля медиків, хлопчик від отриманих травм помер у лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.