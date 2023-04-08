36-річний водій Mercedes збив вагітну жінку з дитиною на трасі біля Мостиськ

23-річна жінка, яка разом з чотирирічним сином, потрапила під колеса автомобіля на трасі Львів-Шегині у селі Твіржа біля Мостиськ, перебуває у важкому стані в львівській Лікарні святого Пантелеймона. Вона була вагітна і, на жаль, втратила дитину. Нагадаємо, її чотирирічний син помер одразу після ДТП.

23-річну вагітну мешканку Судової Вишні та її чотирирічного сина після ДТП доправили в реанімаційні відділення львівських лікарень. Хлопчик помер того ж дня в реанімації Лікарні святого Миколая (колишня міська дитяча лікарня).

Як розповіли ZAXID.NET у суботу, 8 квітня, в прес-службі Першого медоб'єднання Львова, жінка перебуває у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології Лікарні святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги) у важкому стані. Вона була вагітна у терміні 30 тижнів. На жаль, дитину (плід) врятувати не вдалося.

«Жінка поступила в лікарню у стані тяжкого травматичного геморагічного шоку. Було діагностовано загибель плода та проведено операцію кесаревого розтину. Жінка у важкому стані з травматичною хворобою, переломом кісток тазу перебуває на лікуванні в реанімації Лікарні святого Пантелеймона», – розповіли в лікарні.

Нагадаємо, аварія сталася 6 квітня близько 14:00 на трасі Львів-Шегині у селі Твіржа, що за 8 км від Мостиськ. 36-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на двох жителів Судової Вишні – 23-річну жінку та її чотирирічного сина. Попередньо відомо, що вагітна жінка з дитиною перебігали дорогу в невстановленому місці.

Поліція розслідує кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.