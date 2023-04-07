Volkswagen Golf злетів з дороги і врізався в дерево

У п’ятницю, 7 квітня, на трасі між селами Солонка і Поршна біля Львова водій Volkswagen Golf на швидкості врізався в дерево. У результаті ДТП водій загинув, а неповнолітню пасажирку, його доньку, з травмами забрали до лікарні.

За даними поліції Львівщини, водій Volkswagen Golf не впорався з керуванням та з'їхав в кювет. У результаті ДТП 33-річний водій загинув на місці, а 11-річну пасажирку авто госпіталізували до лікарні. Усі обставини аварії з'ясовують слідчі.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, дівчинку у важкому стані госпіталізували у львівську Лікарню святого Миколая (колишня міська дитяча лікарня). Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма та перелом щелепи.

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