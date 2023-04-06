Cмертельна ДТП на трасі Київ-Чоп у селі Козьова

У четвер вранці, 6 квітня, на трасі Київ-Чоп у Стрийському районі на Львівщині сталася ДТП за участі мікроавтобуса Renault Trafic та вантажівки Mercedes-Benz Actros. У результаті 70-річний водій мікроавтобуса загинув.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 8:00 на трасі Київ-Чоп поблизу села Козьова Стрийського району. Відбулося зіткнення вантажівки Mercedes Actros, якою керував 52-річний житель Закарпатської області, з мікроавтобусом Renault Trafic, за кермом якого був 70-річний мешканець одного з сіл Стрийського району.

Водій мікроавтобуса зіткнувся з фурою і загинув (фото поліції)

Унаслідок отриманих у ДТП травм водій мікроавтобуса загинув.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Патрульна поліція попередила про ускладнення в русі трасою через ДТП.