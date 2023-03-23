У потрійній ДТП постраждали троє людей

У середу, 22 березня, на трасі Львів-Шегині у селі Зимна Вода біля Львова 80-річний водій легковика Hyundai Accent спричинив потрійну ДТП, в якій постраждали троє людей.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася близько 8:40 ранку на трасі в Зимній Воді Львівського району. 80-річний водій легковика Hyundai Accent, мешканець Львова, здійснив зіткнення з позашляховиком Ford Edge, яким керував 46-річний львів’янин. У результаті Ford Edge відкинуло на зустрічну смугу, де він здійснив зіткнення з мікроавтобусом Opel Movano, яким керував 36-річний житель одного з сіл Львівського району.

Потрійна ДТП у селі Зимна Вода (фото поліції)

Унаслідок ДТП постраждали троє людей – водій Ford Edge, водій мікроавтобуса та його 41-річний пасажир, житель Львівського району. Усіх доправили до лікарні. За даними медиків, у постраждалих діагностували травми різної важкості, зокрема, переломи.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.