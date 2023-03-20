У ДТП з легковиком на Львівщині постраждав 15-річний мотоцикліст
У неділю, 19 березня, на дорозі «Великі Мости – Рава-Руська» у селі Бутини на Львівщині сталася аварія за участі автомобіля Citroen C4 та 15-річного мотоцикліста. У результаті неповнолітнього мотоцикліста з травмами госпіталізували до лікарні.
За даними поліції Львівщини, ДТП сталася вранці близько 9:00 у селі Бутини Великомостівської громади Червоноградського району. Відбулося зіткнення між автомобілем Citroen C4, яким керувала 36-річна львів’янка, та мотоциклом Spark, за кермом якого був 15-річний місцевий мешканець.
Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Попередньо в нього діагностували забої головного мозку та хребта.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії та вирішують питання її правової кваліфікації.