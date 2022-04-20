На вул. Хуторівка трапилась ДТП між вантажівкою Volvo та мотоциклом Yamaha

Вранці у середу, 20 квітня, на Сихові трапилась смертельна ДТП між мотоциклістом та вантажівкою. Як повідомила Нацполіція Львівщини, 28-річний мотоцикліст помер у лікарні.

Аварія трапилась на вул. Хуторівка приблизно о 08:00. Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зіткнення між вантажівкою Volvo, якою керував 29-річний житель Стрия, та мотоциклом Yamaha під керуванням 28-річного львів’янина.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні, де помер, попри зусилля медиків.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.