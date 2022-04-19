Одна з пошкоджених автівок, у яку в’їхав п’яний водій

Поліцейські затримали 44-річного львів’янина, який в’їхав у два припарковані авто та втік з місць ДТП. Як повідомила патрульна поліція Львівщини, у нього виявили перевищення допустимої норми алкоголю майже у 13 разів.

ДТП трапились ввечері 18 квітня. Патрульні отримали виклик, що на вулиці Пасічній та на вулиці Джорджа Вашингтона водій автомобіля Peugeot Partner здійснив наїзд на припарковані автомобілі BMW і Škoda Fabia та поїхав далі.

У телефонній розмові очевидці сказали поліцейським, що їдуть за правопорушником та вказали куди він прямує. Вже за декілька хвилин патрульні зупинили керманича.

Під час спілкування з 44-річним водієм, патрульні виявили у нього очевидні ознаки сп’яніння. Він погодився пройти перевірку на пристрої Drager. Результат — 2,56 проміле, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.

На чоловіка патрульні склали кілька адміністративних матеріалів, а саме: протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом особою у стані сп‘яніння), два за ст. 122-4 (залишення місця ДТП) та два за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Також винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (відсутність обов’язкового страхового полісу цивільно правової відповідальності) КУпАП.