Святослав Горбовий є депутатом Старосамбірської міської ради і паралельно очолює комунальне підприємство

36-річний депутат Старосамбірської міської ради Святослав Горбовий отримав штраф у розмірі 17 тис. грн за нетверезе водіння. Загалом його вже вчетверте впіймали за кермом автомобіля у стані сп'яніння. Цього разу рівень алкоголю у крові депутата перевищив норму у 12,5 разів. Чоловік заявив, що поліцейські обманом змусили його подути у драгер і підробили відеозаписи, щоб його підставити. Суддя не повірив в історію Горбового і заявив, що чоловік намагається уникнути відповідальності.

Ще у 2016 році Старосамбірський райсуд вперше оштрафував Святослава Горбового на 3400 грн за нетверезе водіння автомобіля Opel Vectra. У січні 2020 року Горбовий отримав другий штраф: Миколаївський райсуд оштрафував Горбового на 10,2 тис. грн за те, що той сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Депутат намагався оскаржити постанову в апеляції, але безуспішно.

У 2021 році Святослава Горбового ще двічі затримували за кермом нетверезим. 10 лютого 2022 року одну зі справ розглянув Старосамбірський районний суд. У матеріалах справи сказано, що 22 травня минулого року о 23:50 депутат керував автомобілем Toyota Avensis в стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 2,5 проміле, що перевищує норму у 12,5 разів.

Святослав Горбовий заявив у суді, що поліцейські його обманули та сфальсифікували відеозапис з нагрудних камер. За словами депутата, того вечора зупинили поліцейські за кермом машини і лише склали на нього постанову за порушення ПДР. Після цього він з друзями випив пляшку горілки і всю ніч грав у більярд.

«Коли зранку ішов додому, до нього під`їхали працівники поліції, які ствердили, що він перебуває в стані сп'яніння та знаходиться на проїзній частині дороги і заважає руху. На вимогу працівників поліції він зійшов на тротуар і продовжував іти додому. Буквально через декілька хвилин знову до нього під'їхала поліцейська машина, з якої вийшов працівник поліції та запропонував сісти в машину мотивуючи тим, що відвезе його додому. Насправді його працівники поліції відвезли не додому, а в відділок поліції де запропонували пройти тест на стан сп`яніння...Під тиском працівників поліції він пройшов тест на стан сп`яніння», – розповів Святослав Горбовий у суді.

Версія подій Святослава Горбового суттєво відрізняється від офіційної версії поліції. Так, двоє патрульних розповіли в суді, що під час патрулювання вони побачили автомобіль, який маневрував і вирішили перевірити, чи водій перебуває у тверезому стані. Водій відмовився проходити тест на драгері, тому йому запропонували поїхали в лікарню. Дорогою в лікарню водій передумав і захотів пройти перевірку на драгері. Чоловіка привезли у відділок, де провели перевірку на стан сп’яніння у присутності двох свідків. Слова патрульних підтвердили відео з місця події та протокол з підписом Святослава Горбового, де він погодився з результатами перевірки на драгері.

Суддя Андрій Кушнір відхилив покази Святослава Горбового, вважаючи їх лише способом уникнути відповідальності за нетверезе водіння. Взявши до уваги покази патрульних та усі докази у справі, Старосамбірський райсуд визнав Святослава Горбового винним у керуванні автомобіля в нетверезому стані та оштрафував його на 17 тис. грн. Окрім того, суд позбавив депутата водійського посвідчення на рік. Святослав Горбовий ще може подати апеляційну скаргу на цю судову постанову упродовж 10 днів.

ZAXID.NET звернувся до Святослава Горбового, щоб дізнатись, чому після вживання алкоголю він сідає за кермо автомобіля. Він не зміг відповісти на запитання журналістки, натомість запевнив, що сплачує усі винесенні на нього штрафи.

«Якщо правоохоронні органи доказують вину, то, напевно, воно так і було. Будь-які штрафи, які були на мене накладені, вчасно були мною сплачені в користь держави», – сказав Святослав Горбовий.

Зараз на розгляді Старосамбірського районного суду перебуває ще одна справа за статтею про нетверезе керування, в якій фігурує Святослав Горбовий. Найближчим часом її має розглянути суддя Юрій Пошивак.

36-річного Святослава Горбового обрали депутатом Старосамбірської міської ради від партії «Народний рух України» на місцевих виборах у 2020 році. Раніше він керував церковною кредитною спілкою «Анісія», а у 2020 році очолив КП «Міське виробниче управління житлового господарства міста Старий Самбір».