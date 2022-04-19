Львів’янин за кермом Fiat Scudo збив 12-річну дівчинку на велосипеді

У понеділок, 18 квітня, у селі Воля-Висоцька неподалік Жовкви трапилась ДТП, у якій постраждала 12-річна дівчинка на велосипеді. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, її госпіталізували у лікарню.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія трапилась о 12:40 на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» у селі Воля-Висоцька Львівського району. Водій автомобіля Fiat Scudo, 72-річний львів’янин, здійснив наїзд на велосипедистку, 12-річну місцеву мешканку.

Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.