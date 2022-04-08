33-річний нетверезий водій «Москвича» перекинув автомобіль на бік

На Золочівщині 33-річний нетверезий водій «Москвича» перекинув автомобіль на бік, унаслідок чого, окрім нього, постраждали двоє дітей віком 4 і 5 років. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

ДТП трапилась у четвер, 7 квітня, приблизно о 16:00 поблизу села Ожидів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Москвич», 33-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

У момент ДТП водій «Москвича» перебував у стані алкогольного сп’яніння

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні водій та двоє його пасажирів: 4-річний та 5-річний хлопчики – теж мешканці Золочівського району.

Встановлено, що на момент ДТП водій «Москвича» перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.