Володимир Липський є першим віце-президентом федерації боксу Львова

Жовківський районний суд Львівщини визнав віце-президента федерації боксу Львова Володимира Липського винним у їзді під наркотиками. Його позбавили водійських прав та оштрафували на 17 тис. грн.

Як вказано у постанові суду, вночі 15 квітня Володимира Липського зупинили за кермом Renault Scénic на вул. Шевченка у Дублянах з ознаками наркотичного сп’яніння (тремтіння пальців рук, зіниці ока не реагують на світло, поведінка, яка не відповідає обстановці). Він відмовився пройти перевірку в медзакладі і на нього склали протокол про нетверезе водіння.

Володимир Липський був президентом федерації боксу Львова із 2013 року до 2019 року, а після обрання на цю посаду Андрія Котельника, став першим віце-президентом.

У суді Володимир Липський не визнав свою провину. Він підтвердив, що вночі 15 квітня у Дублянах його зупинили поліцейські. Причиною зупинки було те, що він їхав з вимкненим дальнім світлом фар. Патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, зокрема тремтіння пальців рук, але Володимир Липський сказав, що «це може бути професійне, оскільки він займається боксом».

Йому запропонували пройти перевірку на стан сп’яніння у медзакладі на вул. Кульпарківській, але водій відмовився. У суді Володимир Липський заявив, що спершу просив пройти перевірку у ближчому медзакладі, бо він не розумів «для чого їхати так далеко». Проте «після 40 хв розмови із працівниками поліції, він все-таки сказав, що до м. Львів на вул. Кульпарківську на огляд не поїде». У протоколі Володимир Липський зазначив, що у той день вживав заспокійливий препарат «Біфрен».

Адвокат Володимира Липського просив закрити провадження у справі через відсутність адмінправопорушення.

Дослідивши матеріали справи, зокрема відео з нагрудних камер поліцейських та протокол, суддя Мар'яна Олещук визнала Володимира Липського винним у нетверезому водінні та оштрафувала на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. На постанову суду ще може бути подана апеляція.