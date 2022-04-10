Рятувальники деблокували потерпілу водійку з автомобіля Opel Corsa та передали медикам

Ввечері у суботу, 9 квітня, у селі поблизу Самбора трапилась ДТП, унаслідок якої постраждали двоє жінок. Водійку деблокували із пошкодженого авто рятувальники.

Як повідомила ДСНС Львівщини, приблизно о 21:30 до них надійшло повідомлення про ДТП у селі Стрілковичі, де зіткнулись авто Opel Corsa та Toyota Auris.

Унаслідок ДТП отримали травми дві жінки з автомобіля Opel Corsa, а саме 24-річна пасажирка, яку на момент прибуття рятувальників вже дістали із автомобіля та 23-річна водійка, яку внаслідок аварії затиснуло деформованими конструкціями автівки.

Рятувальники деблокували потерпілу водійку з автомобіля Opel Corsa та передали медикам. Обох потерпілих медики із травмами різного ступеню важкості госпіталізували у Самбірську центральну районну лікарню.