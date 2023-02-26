Наразі поліція з'ясовує усі обставини загибелі 15-річного мотоцикліста

Внаслідок зіткнення з деревом у селі Ставчани Чернівецького району загинув 15-річний мотоцикліст. Від отриманих травм хлопець помер у лікарні. Наразі правоохоронці відкрили кримінальну справу, поліція встановлює усі причини та обставини смертельної ДТП.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, аварія сталася у суботу, 25 лютого, в межах села Ставчани. 15-річний підліток, мешканець села Давидівці, їхав на мотоциклі Loncin, не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався у дерево.

«Медики госпіталізували потерпілого до лікарні без свідомості. Від отриманих травм буковинець помер. Причина та обставини загибелі наразі встановлюються правоохоронцями», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Поліція з'ясовує обставини смертельної аварії.