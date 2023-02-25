Внаслідок аварії 38-річна пішохідка загинула на місці, ще один чоловік у лікарні

У Коломиї 45-річна водійка Tesla під час парковки біля магазину, який розташований в підвальному приміщенні не загальмувала, виїхала на тротуар та збила двох пішоходів. Внаслідок ДТП 38-річна жінка загинула на місці, 41-річний чоловік наразі перебуває у лікарні. За даними поліції, на момент аварії водійка Tesla була тверезою. Поліція відкрила кримінальну справу, за смертельну ДТП 45-річній мешканці Коломиї загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася ввечері п’ятниці, 24 лютого, близько 21:30. За попередніми даними, 45-річна мешканка Коломиї за кермом Tesla під час паркування біля магазину, який знаходиться в підвальному приміщенні, вчасно не загальмувала, вчинила наїзд на двох пішоходів, якій йшли по тротуару в сторону автовокзалу, далі автомобіль з'їхав сходами вниз.

«Від отриманих травм 38- річна жінка загинула на місці, а 51-річного чоловіка доставлено до лікувального закладу. Обоє місцеві мешканці. Водійку перевірено на стан сп’яніння. За кермом вона була твереза», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.