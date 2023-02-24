Внаслідок зіткнення BMW перекинувся на дах на проспекті Соборності

У Луцьку легковик BMW перекинувся на дах внаслідок зіткнення з Mercedes. Постраждалих у цій аварії немає, але автомобілі зазнали суттєвих ушкоджень. Патрульні встановили, що обидвоє водіїв порушили правила дорожнього руху, тож на них обох склали адмінпротоколи, які передбачають по 850 грн штрафу.

Аварія сталась близько 21:00 у четвер, 23 лютого, на проспекті Соборності у Луцьку. BMW, який рухався лівою смугою, зіткнувся з Mercedes, що їхав в попутному напрямку правою смугою та виконував маневр перестроювання. Внаслідок зіткнення BMW перекинувся на дах.

Крім цього, уламок одного із автомобілів відлетів та пошкодив лобове скло ще одного припаркованого авто. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

Патрульні встановили, що обидвоє водіїв були винні у цій ДТП. «Патрульні встановили, що водій BMW не врахував дорожню обстановку та не зменшив швидкість під час виникнення перешкоди, а керманич Mercedes був неуважний, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та під час перестроювання не надав дорогу транспортному засобу, який рухався в попутному напрямку», – повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Тож на обох водіїв патрульні склали протоколи за ст. 124 (вчинення ДТП) КУпАП. Порушникам загрожує по 850 грн штрафу.