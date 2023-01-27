Неповнолітній водій під час втечі від патрульних водій в'їхав у натовп людей, а тоді врізався у дерево

Луцький суд призначив сім з половиною років ув'язнення 17-річному Дмитру Рудюку, який в грудні 2021 року спричинив смертельну аварію. Юнак, втікаючи від патрульних, на швидкості в'їхав у натовп людей на пішохідному переході. Внаслідок наїзду загинула 39-річна лучанка, також травми різного ступеня важкості отримали п'ятеро людей.

Відповідний вирок Луцький міськрайонний суд ухвалив у четвер, 26 січня, повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич. Зазначимо, що це рішення наразі не набрало законної сили, представники обвинуваченого можуть подати апеляцію.

Нагадаємо, резонансну аварію Дмитро Рудюк спричинив 12 грудня 2021 року. Тоді хлопець за кермом Renault Megan, втікаючи від патрульних, в'їхав у натовп людей на пішохідному переході на проспекті Соборності. Після цього водій та його пасажири намагались втекти, але автомобіль врізався у дерево. Водія та пасажирів затримали поліцейські та перехожі.

Внаслідок аварії травми отримали шестеро людей, з них у найважчому стані була 39-річна лучанка. За декілька тижнів вона померла у лікарні. Відомо, що внаслідок ДТП постраждав також її п'ятирічний син.

Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що ДТП Дмитро Рудюк скоїв на вкраденому у вітчима автомобілі. Також поліцейські встановили причетність юнака до ще одного злочину: в листопаді 2021 року він разом зі спільниками напав на перехожого і відібрав у нього мобільний.

Тож Дмитру Рудюку вручили підозри за трьома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст. 289 (заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) та ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Відомо, що його визнали винним за всіма інкримінованими статтями.