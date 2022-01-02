Внаслідок аварії травми отримали шестеро людей, але у найважчому стані була 39-річна лучанка

У Луцьку померла 39-річна жінка, яку 12 грудня збив неповнолітній водій на пішохідному переході. Резонансна аварія сталась 12 грудня, тоді 16-річний юнак, втікаючи від екіпажу патрульних, в'їхав у натовп людей на переході, а згодом намагався втекти з місця ДТП. Внаслідок наїзду постраждали шестеро людей, серед них п'ятирічна дитина, але найважчі травми отримала 39-річна лучанка.

Про смерть жінки повідомив депутат Луцької міськради Роман Кравчук в Facebook. За його словами, жінка померла вночі у неділю, 2 січня. Також він закликав небайдужих матеріально допомогти родині. «Друзі, давайте підтримаємо і допоможемо чоловіку та синочкам у цей складний для них час. Для того, щоб допомогти сім’ї, можна переказати кошти на картку чоловіка – Вакульчук Олександр Володимирович 4149 4993 9195 6024», – зазначив депутат.

Нагадаємо, резонансна ДТП трапилась у Луцьку 12 грудня. Тоді 16-річний водій Renault Megan, втікаючи від патрульних, в'їхав у натовп людей на пішохідному переході. Після цього водій та його пасажири намагались втекти, але їх затримали поліцейські та перехожі.

Внаслідок аварії травми отримали шестеро людей, з них у найважчому стані була 39-річна лучанка. Відомо, що внаслідок ДТП постраждав також її п'ятирічний син, втім, за декілька днів його виписали з лікарні.

Наразі водію вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство інкримінує йому порушення ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті або заподіяло важкі ушкодження), яка передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.