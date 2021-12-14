У аварії постраждали шестеро людей, серед них п'ятирічна дитина

Луцька міська рада виділила 100 тис. грн на лікування постраждалої в аварії жінки. Резонансне ДТП сталось у неділю, 12 грудня, на проспекті Соборності у Луцьку: тоді 16-річний водій в'їхав у натовп людей. В результаті наїзду 39-річна жінка отримала важку черепно-мозкову травму, наразі вона перебуває у реанімації. Відомо, що травми також отримав її п'ятирічний син.

Про виділення грошей на лікування постраждалої жінки йшлось під час позачергової сесії Луцької міськради у вівторок, 14 грудня. Цю ініціативу озвучив голова бюджетної комісії Андрій Разумовський. За його словами, члени комісії вирішили виділити на лікування жінки 100 тис. грн. Депутати це рішення підтримали.

Зазначимо, що аварія з шістьома потерпілими сталась у Луцьку на проспекті Соборності в неділю, 12 грудня. Тоді 16-річний водій, який втікав від патрульної поліції, наїхав на людей, які в цей момент переходили дорогу по пішохідному переходу. Після цього автомобіль Renault Megane влетів у дерево на вулиці Чорновола. Водій та пасажири намагались втекти, але їх затримали поліцейські та перехожі.

Внаслідок аварії травми різного ступеня важкості отримали шестеро людей, повідомили у поліції області. Найбільше постраждала 39-річна лучанка, її госпіталізували у реанімацію з важкою травмою голови. Також травми отримав її п'ятирічний син, нині він у обласній дитячій лікарні. Ще четверо жінок отримали забої, але від госпіталізації відмовились.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами, що спричинило важкі травми). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Водій автомобіля вже перебуває у СІЗО, йому повинні обрати запобіжний захід у вівторок, 14 грудня.