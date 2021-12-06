Внаслідок аварії травми отримав 17-річний потерпілий, його доправили у обласну дитячу лікарню в Луцьку

На Волині сталась аварія, у якій постраждали п'ятеро людей. Відомо, що 19-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Внаслідок удару двоє пасажирів були заблоковані, вибратись з автомобіля їм допомогли надзвичайники. Усі четверо пасажирів та водій отримали травми різного ступеня важкості, їх доправили у Ковельське МТМО. Серед потерпілих був неповнолітній, його згодом госпіталізували у обласну дитячу лікарню.

Як повідомили у прес-службі ДСНС області, аварія сталась у неділю, 5 грудня, близько 20:00 біля села Буцинь Ковельського району. Водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та зіткнувся з деревом.

На місце виїхали два автомобілі надзвичайників. Рятувальники за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента деблокували двох пасажирів, які були затиснуті в автомобілі.

Внаслідок аварії травми різного ступеня важкості отримали четверо пасажирів та сам водій. У поліції зазначають, що водієві 19 років, а сам він проживає на Ратнівщині. Також відомо, що потерпілим пасажирам від 18 до 22 років.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET завідувач центральної оперативної диспетчерської екстреної медичної допомоги Станіслав Ліннік, усіх потерпілих доправили до Ковельського МТМО, втім, згодом 17-річного потерпілого перевезли у обласну дитячу лікарню.

«Були травми різного ступеня важкості. Зокрема, були хворі з політравмою, є з закритим переломом лівої плечової кістки, з закритим переломом лівої стегнової кістки. Є також пацієнт з закритою травмою грудного та поперекового відділу хребта», – пояснив Станіслав Ліннік.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особою, яка керує транспортним засобом, що призвело до травм). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 8 500 грн.