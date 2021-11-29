У поліції зазначають, що в момент аварії водій вантажівки був тверезим

Неподалік села Шепель Луцького району сталась смертельна ДТП, у якій загинув 71-річний чоловік. Близько 18:00 він переходив дорогу поза межами пішохідного переходу, де на нього наїхала вантажівка DAF. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Поліція встановила, що у момент аварії водій фури був тверезим. Слідчі розпочали кримінальне провадження та з'ясовують обставини аварії.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у суботу, 27 листопада, близько 18:00. Неподалік села Шепель Луцького району водій вантажівки DAF наїхав на 71-річного пішохода. Відомо, що чоловік переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм літній чоловік загинув на місці.

У поліції зазначають, що водій вантажівки був тверезим. Також про нього відомо, що він уродженець Рівненської області.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років.