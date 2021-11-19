У разі доведення вини водієві загрожує від трьох до восьми років тюрми

У селі Струмівка під Луцьком 26-річний водій Ford Fusion на смерть збив 18-річного юнака, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Аварія сталась у четвер, 18 листопада, близько 20:00. Відомо, що у момент аварії водій був тверезий. Слідчі розпочали кримінальне провадження, санкція статті передбачає ув'язнення до восьми років.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у четвер, 18 листопада, близько 20:00. У селі Струмівка Луцького району 26-річний водій Ford Fusion наїхав на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок отриманих травм 18-річний пішохід загинув на місці. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, на момент ДТП водій був тверезий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років.