Луцький міськрайонний суд призначив винуватцеві смертельної аварії лише три роки умовно, але прокуратура подала апеляцію

Волинський апеляційний суд змінив покарання для водія, який в вересні 2020 року спричинив смертельну аварію. Тоді у ДТП загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали травми середнього і важкого ступенів. Суд першої інстанції призначив водієві лише три роки умовно, втім, прокуратура назвала цей вирок надто м’яким і оскаржила в апеляційному суді. В результаті чоловікові посилили покарання, призначивши три роки обмеження волі.

Як йдеться у вироку Волинського апеляційного суду від 29 листопада, смертельна аварія сталась 6 вересня 2020 року в селі Струмівка під Луцьком. Тоді водій Mercedes-Benz E320 вирішив обігнати авто, які їхали попереду, але під час маневру в’їхав у мікроавтобус. Внаслідок аварії двоє пасажирів Mercedes-Benz Vito загинули, ще один пасажир отримав перелом шийного хребця (важке тілесне), ще четверо пасажирів отримали травми середньої важкості. Відомо, що двоє потерпілих – неповнолітні.

У мікроавтобусі перебували семеро пасажирів, двоє з них загинули внаслідок ДТП

Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортом, що привезло до смерті кількох осіб) та призначив йому лише три роки умовно. Також на три роки йому заборонили сідати за кермо. Втім, прокуратура подала апеляцію, вимагаючи жорсткішого вироку.

«На переконання прокурора, суд першої інстанції не врахував ступінь тяжкості, характер вчиненого правопорушення та конкретні обставини його вчинення, які свідчать про підвищений ступінь їх суспільної небезпечності», – йдеться у вироку.

Суддя Петро Борсук вирішив частково задовольнити апеляцію прокуратури. Відтак, покарання Юрію М. змінили. Замість трьох років умовно йому призначили три роки обмеження волі. Зберігається також заборона на три роки керувати транспортом. Оскаржити вирок можна протягом трьох місяців у Верховному Суді.