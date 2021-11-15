У разі доведення вини 23-річному водієві загрожує від п'яти до десяти років тюрми

У Луцьку п'яний 23-річний водій збив 60-річного священика Олега Ведмеденка. В результаті чоловікові відірвало частину ноги, його доправили до лікарні у важкому стані. На наступний день він помер у медзакладі. Слідчі відкрили кримінальне провадження, водієві загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась ввечері у неділю, 14 листопада, на проспекті Василя Мойсея у Луцьку. 23-річний житель міста, керуючи автомобілем Mazda 6, виїхав на тротуар і збив 60-річного пішохода. У медзакладі водій пройшов алкотест, він показав 1,21 проміле алкоголю, що в шість разів перевищує норму.

Поліцейські затримали водія. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР особами, що керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років.

За даними видання «Волинські Новини», за кермом авто був 23-річний Роман Савич, якого нещодавно судили за напад на муніципалів. Зокрема, минулоріч у серпні чоловік використав сльозогінний балончик проти двох працівників мунійципальної варти, за що суд призначив йому три роки обмеження волі.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік, виклик про аварію до швидкої надійшов о 21:05. Постраждалого чоловіка доправили до Луцької міської клінічної лікарні зі струсом головного мозку та травматичною ампутацією третини правої гомілки.

Заступник директора медоб'єднання Луцької ТГ Андрій Смольянінов повідомив у коментарі ZAXID.NET, що чоловік помер у медзакладі зранку у понеділок, 15 листопада.

Згодом, посилаючись на власні джерела, видання «Волинські Новини» повідомило, що у аварії загинув засновник біблійної школи духовного вдосконалення Олег Ведмеденко.

На сайті цієї школи зазначається, що єпископ представляв нечисленну конфесію Української незалежної апостольської православної церкви. Біблійну школу Олег Ведмеденко створив ще у 1997 році, перебуваючи у церкві УПЦ КП.

У 2006 році його відлучили від церкви через незгоду в деяких богословських питаннях. Синод УПЦ КП визнав вчення Олега Ведмеденка антиправославним і таким, що може призвести до утворення псевдоправославної спільноти. Зокрема, однією з причин стала віра єпископа у еволюцію розумних істот від неживої матерії. Згодом Олег Ведмеденко перейшов до Української незалежної церкви.

Судячи з опису на сайті, у школі займались вивченням та тлумаченням Біблії за неканонічним методом. «Школа являє собою сучасний богословський напрям, який розглядає світоглядні питання через призму сучасних наукових знань», – йдеться у описі.