Чоловік проведе за гратами три роки через напад на двох муніципалів

Лучанин Роман Савич, якого судили за напад з балончиком на муніципалів, програв апеляцію в Волинському апеляційному суді. Інцидент стався у серпні 2020 року, коли чоловік біля приміщення департаменту муніципальної варти розприскав сльозоточивий балончик на двох працівників департаменту за те, що вони нібито вкрали у нього бідони з молоком. У апеляційному суді чоловік просив скасувати рішення першої інстанції, згідно з яким йому призначили покарання у вигляді трьох років обмеження волі, втім, у цьому йому відмовили.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року лучанин Роман Савич розпилив сльозоточивий балончик Шип-1б на двох муніципалів. Це сталось на вулиці Богдана Хмельницького, біля офісу муніципальної варти. В результаті двоє потерпілих отримали легкі тілесні ушкодження у вигляді хімічного опіку очей.

У суді чоловік пояснював, що в той день двоє муніципалів вилучили у нього дві бочки з молоком, поки він набирав воду. Чоловік переслідував їх, аби повернути своє майно. Наздогнати вдалось біля департаменту муніципальної варти. «Вину не визнає в тому, що він не мав умислу завдавати умисного легкого тілесного ушкодження службовим особам, оскільки захищав своє майно (бочки з молоком), які на його думку були викрадені», – йдеться у вироку.

Луцький міськрайонний суд визнав нападника винним у порушенні ч.2 ст.350 ККУ (заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі). Йому призначили мінімальне покарання у вигляді трьох років обмеження волі, оскільки стаття передбачала від трьох до п'яти років обмеження, або ж навіть позбавлення волі.

Чоловік вирішив оскаржити вирок у Волинському апеляційному суді. Як йдеться в ухвалі від 19 жовтня, адвокат наполягав на тому, що балончик не міг спричинити хімічний опік очей. Про це начебто йдеться у відповіді розробника засобу «Науково-виробниче підприємство "Еколог"». Втім, суд визнав цю відповідь необгрунтованою.

Тож Волинський апеляційний суд відмовив позивачу та залишив без змін вирок щодо цієї справи. Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення. Зазначається також, що це рішення Роман Савич може оскаржити у Верховному суді. Касаційну скаргу можна подати протягом трьох місяців з моменту проголошення ухвали апеляційного суду.