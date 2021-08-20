Муніципали неодноразово звертались до керівництва банку з проханням відремонтувати сходи

У Луцьку працівники муніципальної варти склали адмінпротокол на керівника відділення «Ощадбанку» через пошкоджені сходи. Відділення знаходиться у центрі міста на вулиці Богдана Хмельницького. Муніципали запевняють, що неодноразово висловлювали прохання відремонтувати сходи, але у банку на них не реагували. Нині за адмінпротоколом за ст. 152 начальнику відділення загрожує штраф до 1360 грн.

Як повідомила прес-служба департаменту муніципальної варти Луцька у п’ятницю, 20 серпня, на керівника відділення «Ощадбанку» на вулиці Богдана Хмельницького вирішили скласти адмінпротокол через відсутність благоустрою території. Йдеться про пошкоджені сходи, на частині яких відсутня плитка.

«Інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста неодноразово наголошували керівнику про необхідність відновлення сходів при вході у відділення, проте жодних заходів вжито не було. Тому, відповідальній особі було видано припис з вимогою привести сходи та фасад до належного вигляду», –йдеться у повідомленні.

Протягом двох тижнів банк так і не виконав вимоги припису, тож на керівника банку складуть адмінпротокол за ст. 152 КУпАП (порушення правил у сфері благоустрою). Згідно зі статтею, за таке порушення потрібно сплатити від 340 до 1360 грн штрафу.