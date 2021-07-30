Проект передбачає висадку ста дерев, повну заміну твердого покриття, а також облаштування нового освітлення

У Луцьку реконструюють площу Героїв Майдану перед РАЦСом. У п’ятницю, 30 липня, міський голова Луцька Ігор Поліщук опублікував фотовізуалізацію цієї території після ремонту. Згідно з проектом, тут не буде пам'ятника Степана Бандері. Також тут висадять сто дерев, замінять покриття, облаштують нове освітлення. Вартість реконструкції становить близько 23 млн грн, з них 10 млн будуть виділені з як субвенція з держбюджету.

Про те, який вигляд матиме площа Героїв Майдану на проспекті Соборності у Луцьку, розповів міський голова Ігор Поліщук у своєму фейсбуці. За його словами, проект розробили івано-франківські архітектори. У рамках реконструкції на площі повинні впорядкувати заїзди праворуч, ліворуч Палацу урочистих подій, а також територію позаду приміщення.

«Проектом передбачено висадку понад 100 дерев, заміну твердого покриття (тротуарна плитка та натуральний камінь), облаштування паркомісць, нового освітлення та вуличних меблів. Площа матиме місце для проведення масових заходів та прогулянкові доріжки, а також невеличкі сквери», – повідомив міський голова.

Також, згідно з фотографіями, на площі не буде пам'ятника Степану Бандері. Як повідомляв ZAXID.NET, на засіданні сесії міськради у п'ятницю, 30 липня, депутати вирішили встановити його у центрі міста, на вулиці Лесі Українки. Відповідно, постамент під пам'ятник, який стоїть на площі перед РАЦСом з 2008 року, демонтують.

Згідно з тендером, оголошеним міськрадою на початку липня, реконструкція обійдеться орієнтовно у 23 млн грн. З них 10 млн грн будуть виділені як субвенція держбюджету, так званий «депутатський соцеконом». Завершити ремонтні роботи на площі повинні до кінця цього року.