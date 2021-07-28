Пам'ятник Степану Бандері у Луцьку вирішили встановити у 2008 році, але досі втілити цю ідею у життя так і не вдалося

У Луцьку планують демонтувати постамент під пам’ятник Степану Бандері, що навпроти міського РАЦСу, на площі Героїв Майдану. Демонтаж передбачають пропозиції, подані на тендер з реконструкції території. Наразі тендер ще не завершений, у департаменті ЖКГ тільки визначають переможця, тож остаточне рішення про знесення постамента поки не прийняте.

Як повідомив 27 липня у коментарі ГІТ начальник департаменту ЖКГ Микола Осіюк, під час капітального ремонту площі перед РАЦСом п'єдестал під пам'ятник Степану Бандері можуть знести. «За проектом, там не має бути пам’ятника Степану Бандері. Там є передпроєктні рішення – там має бути велика гарна територія, яка буде озеленена з правого і лівого боку. Будуть відповідне освітлення, малі архітектурні форми, тобто лавочки, якісь там різні декоративні елементи. Тобто вона має стати окрасою міста Луцька», – пояснив він.

Втім, наступного дня, 28 липня, у коментарі ZAXID.NET Микола Осіюк, наголосив, що це лише пропозиції, і вони неостаточні. Міськрада ж поки вивчає ці проекти та чекає завершення тендеру на реконструкцію площі. «Це будуть вирішувати більш компетентні люди, історики та громадськість. Рішення по цьому поки не прийнято», – пояснив він.

Згідно з тендером на Prozorro, 27 липня вже відбувся аукціон. На торги подались три фірми, наразі переможця серед них не визначено. Який саме підрядник запропонував демонтувати постамент, Микола Осіюк не зміг уточнити.

Пам’ятник Степану Бандері на площі біля РАЦСу у Луцьку вирішили встановити у 2008 році. Для цього навіть збирали пожертви від небайдужих. Втім, досі звести повноцінний монумент так і не вдалося. На постаменті є лише табличка із зображенням Степана Бандери. Декілька разів гроші зведення монументу виділяла міська рада, але освоїти їх не встигали, тож кошти повертались до бюджету. Загалом тендер на реконструкцію площі перед РАЦСом передбачає ремонтні роботи в 23 млн грн.