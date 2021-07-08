Ініціатори ідеї шукатимуть підходяще місце для встановлення пам'ятного знака

У Луцьку планують встановити пам’ятник десяти божим заповідям. Цю ідею запропонував представник церкви адвентистів сьомого дня на засіданні Луцької ради церков у четвер, 8 липня. Учасники засідання цю пропозицію підтримали.

Як повідомляє прес-служба Луцької міської ради, 8 липня у міськраді відбулось засідання Луцької ради церков, на якому обговорили плани спорудити у місті пам’ятний знак «десяти божим заповідям». Як виявилось, ця ідея – не нова. Представник церкви адвентистів сьомого дня у Волинській області Віктор Власюк зауважив, що раніше було розроблено макет скульптури. Однак, через низку причин цю ідею так і не втілили у життя.

«Члени Луцької ради церков підтримали дану ідею, адже вона спільна для усіх християнських конфесій. Тому вирішено напрацювати варіанти можливих місць, де б цей пам’ятний знак можна встановити», – йдеться у повідомленні.