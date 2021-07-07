Церкву з пінопласту відкриють для вірян до кінця року

Херсонська єпархія Православної церкви України за день збудувала церкву – із пінопласту. Воскресенський храм, зведений біля супермаркету «Євроспорт», буде діючим. Про це ідеться у Facebook єпархії.

«Після того, як вже була готова основа для встановлення споруди, упродовж дня змонтували основну конструкцію майбутнього храму. Справа в тому, що храм будується за новою для нас сучасною технологією, зі спеціального пінопласту, який потім буде укріплено і покрито твердою цементною оболонкою. Можна, в технологічному плані, вважати його для єпархії пілотним проектом», – повідомили в єпархії.

Стіни церкви зроблені із пінополістиролу (різновиду пінопласту) ППС-120. Якщо технологія себе виправдає, додають у єпархії, то за певних обставин такі пінопластові храми можуть зводити і в інших місцях.

На наступний день після «будівництва» біля храму, що тепер стоїть між Миколаївським шоссе і вулицею Стрітенською, відслужили подячний молебень, що очолив єпископ Херсонський і Таврійський Никодим. Відкрити Воскресенську церкву для вірян планують до кінця року, та це залежатиме від пожертв – адже будують виключно за них, кажуть у єпархії.

Додамо, що технологія будівництва із пінополістиролу справді є і вважається досить недорогою та зручною. Та її недоліками є те, що пінопласт не витримує температуру вище 90 градусів, а також є легкозаймистим матеріалом.