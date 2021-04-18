Релігійна громада ПЦУ побудувала тимчасову церкву ще у жовтні

У парку Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій діє тимчасова церква Православної церкви України. Тимчасова споруда належить парафії церкви Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці, який тут мають невдовзі звести, і її повинні демонтувати після початку будівництва. Чи отримувала потрібні дозволи парафія на цю будівлю, поки що невідомо.

Про тимчасову церкву в парку на вул. Пекарській повідомив у Facebook львівський фотограф Ігор Мартинів, після чого її почали активно обговорювати. Як розповів ZAXID.NET депутат Львівської міськради Євген Бойко, будівлю звели ще у жовтні, проте досі скарг на неї не було. Звела тимчасову церкву релігійна громада ПЦУ, яка має тут відведену земельну ділянку під будівництво церкви Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці.

«Зараз триває виготовлення і оформлення відповідної документації. Отець [Микола Бобик] поставив тимчасову споруду, яку готовий розібрати, як тільки почне реалізовувати проект, що переміг на конкурсі. Чому поставив цю споруду і на яких підставах, будемо з’ясовувати в понеділок», – сказав Євген Бойко.

ZAXID.NET також намагався отримати коментар самого отця Миколи Бобика, проте на момент публікації матеріалу він не відповідав на телефонні дзвінки.

Як інформував ZAXID.NET, на вул. Пекарській на території парку ветеринарного університету планують збудувати нову церкву ПЦУ. Це буде перший за сто років храм, який збудують у центральній частині міста, тож на нього оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс.

Переможців оголосили ще у вересні 2019 року, проте будівництво досі не розпочали. Як пояснив «Твоє місто» головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, проект призупинили через пандемію, а також скарги на процедуру архітектурного конкурсу, його учасників та проект переможця, який критикували як львів’яни, так і архітектори. За словами отця Миколи Бобика, проект-переможець повністю відповідає очікуванням релігійної громади.