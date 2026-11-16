Прикордонники виявили змінені VIN-номери та підроблені номерні знаки, реєстраційні документи й договір купівлі-продажу

На пункті пропуску Корчова польські прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися вивезти в Україну викрадений Mercedes AMG G63. Вартість автомобіля оцінюють приблизно у 750 тис. злотих (приблизно 188 тис. доларів). Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

Інцидент стався 11 листопада під час перевірки автомобіля Mercedes 2022 року випуску зі шведськими номерами. За кермом та в салоні перебували громадяни України та Німеччини віком 45 і 49 років.

Під час огляду прикордонники виявили змінені VIN-номери та підроблені номерні знаки, реєстраційні документи й договір купівлі-продажу. Згодом з’ясувалося, що автомобіль викрали в Німеччині ще в липні цього року.

Обох чоловіків затримали та взяли під варту. Їм висунули обвинувачення в отриманні краденого майна, а одному з них також — у використанні підроблених документів. Розслідування триває.

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