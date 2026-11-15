Електромагнітна система протидії БпЛА EJDERHA AD

Турецька компанія ASELSAN провела випробування електромагнітної системи протидії безпілотникам EJDERHA AD, яка одночасно знешкодила 51 дрон. Про це компанія повідомила «Мілітарному» 15 листопада.

Випробування відбувалися у два етапи. Під час першого система EJDERHA знешкодила два безпілотники з дротовим керуванням на відстані близько 1000 метрів.

На другому етапі імітували масовану атаку: у повітря одночасно підняли 51 дрон, і система вивела з ладу всі цілі протягом кількох секунд.

Генеральний директор ASELSAN Ахмет Акйол заявив, що EJDERHA вже перейшла до етапу оперативного розгортання та серійного виробництва.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«EJDERHA стала першою у світі системою, яка змогла знешкодити 51 дрон одним натисканням кнопки, не випустивши жодної ракети та не використавши жодного боєприпасу», – сказав Акйол.

Водночас компанія не уточнила, на якій відстані від системи перебувала група з 51 безпілотника під час другого етапу випробувань.

Як працює система EJDERHA AD

Система EJDERHA AD використовує технологію потужного електромагнітного випромінювання (High-Power Electromagnetic, HPEM). Вона генерує електромагнітні хвилі, які впливають на електронні компоненти безпілотників і можуть порушувати їхню роботу, спричиняти перезавантаження або пошкоджувати обладнання.

Згідно з технічною документацією ASELSAN, система може працювати у режимах спрямованого вузького променя або ширшого сканування простору. Для виявлення повітряних загроз вона використовує радіолокаційну станцію, а для супроводження цілей – оптико-електронні датчики.

EJDERHA може впливати на навігаційне обладнання, засоби зв’язку та системи управління ворожими безпілотниками. Її випробовували проти міні- та мікродронів, маловисотних БпЛА літакового типу, FPV-дронів із дротовим і бездротовим керуванням, а також безпілотників із двигунами внутрішнього згоряння.

Комплекс є частиною багаторівневої системи протидії безпілотникам ASELSAN та інтегрується в турецьку систему протиповітряної оборони ÇELİKKUBBE («Сталевий купол»).

У червні ASELSAN отримала контракт на 900 млн доларів на розвиток цієї системи ППО.