Україна має кілька типів перехоплювачів російських реактивних дронів

Наприкінці 2026 року Україна вийде на серійне виробництво засобів з протидії реактивним російським безпілотникам. Про це в інтерв’ю «Українській правді» сказав колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко.

«Наприкінці 2026 року ми виходимо вже на плюс-мінус серійне рішення проти реактивних “Шахедів” – це дуже швидко. Станом на зараз в Україні на етапі різної готовності – від прототипів до серійного виробництва малих і середніх партій – є кілька типів перехоплювачів. Це засоби на електродвигунах і перехоплювачі на малих реактивних двигунах», – розповів активіст.

Стерненко зазначив, що наразі найбільших успіхів Україна досягла у класі перехоплювачів на електродвигунах, однак він вважає ці дрони найменш перспективними через їхні ліміти по швидкості та майбутні загрози з боку РФ.

«Ми оцінюємо, що перехоплювачі на електродвигунах зможуть розігнатися до 550–600 км/год з тим, щоб хоча б на кілька хвилин підтримувати пікову швидкість. Друга гілка – це перехоплювачі на турбореактивних двигунах, і вони найбільш перспективні, але і набагато складніші й дорожчі у виробництві, тому що потрібні двигуни. Якщо електродвигуни ми виробляємо – не всі, але в нас є деяке локалізоване виробництво, – то от із турбореактивними двигунами ситуація складніша», – пояснив Сергій Стерненко.

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Волонтер пригадав, що нещодавно Кабінет Міністрів ухвалював рішення, яке мало спростити виробництво в Україні турбореактивних двигунів, утім цього швидко не станеться.

На думку Стерненка, найбільш перспективним рішенням буде створення «багатоцільової повітряної платформи, умовно, великого порівняно з “Геранню” або “Герберою” безпілотника на турбореактивному двигуні, який буде нести на собі інші засоби: кулемети, перехоплювачі, малі зенітні керовані ракети».

«Станом на зараз ситуація така: ми виходимо на серію перехоплювачів на електродвигунах, на малу серію на реактивних двигунах, зокрема, дрон-ракети “Барс” – це засіб на реактивній тязі, який адаптувався і став використовуватися також як перехоплювач… Тобто фактично ми взяли реактивну напівракету-напівдрон і стали використовувати її як перехоплювач. І воно спрацювало. Але повторюся: майбутнє – за платформами», – наголосив він.