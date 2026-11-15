Діяльність Макрона не схвалюють 83% опитаних французів

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона серед французів знизилася до рекордно низького рівня – його діяльність схвалюють лише 14% опитаних. Про це свідчать результати соціологічного опитування Інженерної школи Ipsos bva-CESI, оприлюдненого 14 листопада.

За даними опитування, у жовтні рівень схвалення Макрона становив 15%, а тепер знизився до 14%. Це найнижчий показник за час його президентства, яке розпочалося у 2017 році. Водночас діяльність Макрона не схвалюють 83% опитаних.

Таким чином, Макрон зрівнявся з Франсуа Олландом, який мав такий самий низький рівень схвалення під час свого президентства у вересні 2014 року.

Водночас кандидатка в президенти від партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен знову очолила список політиків, чиє обрання главою держави викликало б найбільше задоволення. Її підтримали 36% респондентів – на два відсоткові пункти більше, ніж голову її партії Жфордана Барделлу.

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Це найвищий показник серед потенційних кандидатів від початку проведення опитування в січні 2024 року.

За оцінкою соціологів, напружена економічна та соціальна ситуація посилює недовіру до чинної влади, зокрема до президента Макрона.

Занепокоєння купівельною спроможністю серед французів досягло найвищого рівня від початку проведення опитування – 60%. Ще 36% опитаних занепокоєні державним боргом і дефіцитом бюджету.

Опитування Інженерної школи Ipsos bva-CESI для видання La Tribune Dimanche проводилося з 10 по 12 листопада 2026 року серед 1000 повнолітніх жителів Франції.