Жан-Ноель Барро пригрозив подальшими санкціями ЄС проти Ірану

Франція звинуватила Корпус вартових Ісламської революції у недавніх кібератаках, які вивели з ладу холодильники у сотнях супермаркетах по всій країні. Париж планує домагатися санкцій проти причетних до атак і вже викликав іранського посла для пояснень. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Bloomberg 9 листопада.

«Це перша масштабна кібератака з метою саботажу на території країни. Це завдає шкоди національним інтересам та безпеці французьких громадян. Ми введемо санкції на європейському рівні проти всіх відповідальних осіб і вживатимемо будь-яких інших пропорційних та необхідних заходів, щоб відповісти на цю атаку та відлякати тих, хто хотів би її повторити», – сказав Барро під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Тим часом паризькі прокурори звернулися до слідчого судді з проханням продовжити розслідування та видати ордери на арешт керівника і двох заступників іранського кіберпідрозділу.

За словами прокурорів, слідчі виявили ознаки, характерні для діяльності цього підрозділу. Зокрема, під час атак використовували перську мову та IP-адреси, пов’язані з пристроями в Ірані.

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Bloomberg зауважує, що хакерські атаки у Франції на початку жовтня зачепили близько 700 супермаркетів. Зловмисники отримали доступ до централізованих контролерів холодильних установок, підключених до інтернету, які дають змогу дистанційно регулювати температуру. Вони змінили налаштування систем і запустили тривалі цикли розморожування, через що холодильники та морозильні камери нагрівалися до 50°C.

Уже в листопаді подібні атаки також зачепили холодильне обладнання у Швеції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, Ірландії, Італії та Естонії.