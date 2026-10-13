Кіберзлочинці атакували супермаркети у Франції

У Франції хакери атакували сотні супермаркетів, внаслідок чого холодильники та морозильні камери почали нагріватися. Це призвело до псування свіжих і заморожених продуктів. Збитки оцінюють у мільйони євро. Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомило BBC.

Представник однієї з мереж супермаркетів розповів журналістам, що хакери отримали контроль над програмним забезпеченням, яке регулює температуру холодильників. Через втручання деякі холодильні установки за ніч нагрілися до 50 °C.

За попередніми оцінками, загалом постраждали близько 400 із 15 тис. магазинів у Франції. Кібератака зачепила понад 100 супермаркетів мережі Coopérative U, а також 180 магазинів Intermarché та Netto. Ще близько 100 торговельних точок терміново відключили від інтернету, щоб запобігти подібним інцидентам. Також хакери атакували обладнання торговельних мереж Carrefour, Monoprix та E.Leclerc. У Carrefour повідомили про проблеми у 80 із 6 тис. супермаркетів, а в Monoprix – приблизно у 5% із понад 400 магазинів.

Підрахунок збитків ще триває. За даними французького телеканалу BFMTV, два супермаркети в регіоні Ельзас зазнали збитків на суму 270 тис. євро. Тож загальні збитки по всій країні можуть сягати мільйонів євро.

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Французька прокуратура розслідує інцидент як кіберзлочин. У прокуратурі Парижа його назвали масштабною кібератакою, яка вразила холодильні системи кількох великих мереж продуктових магазинів по всій країні.

Нагадаємо, 5 жовтня хакерське угруповання DATASUCKERS заявило про кібератаку на сайт мережі супермаркетів АТБ. Кіберзлочинці стверджували, що викрали дані клієнтів і працівників мережі та вимагали 400 тис. доларів за нерозповсюдження інформації. В АТБ підтвердили, що зазнали хакерської атаки, однак заперечили витік даних, наголосивши, що персональні дані клієнтів на ресурсах компанії не зберігаються.