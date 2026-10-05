У понеділок, 5 жовтня, невідомі зламали сайт супермаркету АТБ та вимагали 400 тис. доларів за всю зібрану інформацію про клієнтів АТБ.

Хакерське угрупування DATASUCKERS, яке спеціалізується на масштабних кібератаках та зливі баз даних комерційних компаній, повідомили про атаку на сайт одного з найбільших ритейлерів України – мережі супермаркетів АТБ. Хакери встановили лічильник часу, вимагаючи 400 тис. доларів за дані клієнтів та працівників. Додаток АТБ також не працював.

Скриншот із погрозами хакерів на сайті АТБ

Хакери вказали свій телеграм-канал, який ведуть російською мовою – на каналі понад 3200 підписників. На своєму каналі вони повідомили про атаку на АТБ о 14:45.

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Станом на час публікації матеріалу АТБ публічно не коментували ситуацію, певний час сайт вже працював, однак зараз на сайті ведуться технічні роботи В цей час на хакерському каналі DATASUCKERS написали: «Про текущее состояние сайта в курсе)))».

скриншот зі сайту АТБ

Згодом в АТБ підтвердили хакерську атаку, але заперечили витік даних.

«Так, спроба хакерської атаки на ресурси компанії дійсно була. На щастя, витоку даних не сталося — персональні дані клієнтів на наших ресурсах взагалі не зберігалися. Наразі відновлюємо роботи», – повідомили в АТБ.