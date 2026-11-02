Масові збої в морозильному обладнанні також зафіксували в торгових мережах Бельгії та Люксембург

У ніч на понеділок хакери атакували холодильне обладнання супермаркетів ICA на півдні Швеції, а також шість торгових точок мережі COOP. Хвиля аналогічних втручань відбулась також у Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, Естонії та Ірландії. Хакери перевели холодильне обладнання в режим розморожування, що призвело до їхнього нагрівання у понад 50°C. Про це повідомило BBC.

Адміністрація маркету ICA Kvantum у містечку Шебу неподалік Мальме офіційно повідомила про стороннє втручання в керування температурою. Зловмисники втрутились у систему керування температурним режимом, підвищивши його до 50°C. Торговий зал довелося зачинити, а збитки від інциденту вже характеризують як суттєві. Одночасно з цим збої зафіксували в іншому ICA Kvantum у Томеліллі та в невеликих магазинах ICA Naera й ICA Boeda.

Аби мінімізувати втрати, деякі маркети планують після відновлення роботи влаштувати розпродаж розмороженої продукції, безпечність якої не порушено. Кібератаки зазнали щонайменше шість об’єктів мережі COOP. Розслідуванням масштабної події вже опікується Шведський національний центр кібербезпеки.

Схожі технічні негаразди спіткали мережу Delhaize. Представниця материнської компанії Ahold Delhaize Сара Де Меестер підтвердила, що комп’ютерний інцидент зачепив морозильне обладнання у десятках точок на території Бельгії та Люксембургу. Ритейлер підтвердив факт кібератаки, під час якої було зафіксовано різке підвищення температури та розпочав внутрішню перевірку.

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Французька мережа супермаркетів Carrefour заявила, що інцидент торкнувся лише 15 її бельгійських магазинів, додавши, що було негайно вжито заходів для забезпечення безперебійної роботи всіх крамниць. Представник Colruyt Group, яка управляє магазинами Spar у Бельгії за франчайзинговою системою, повідомив агентству Reuters, що холодильні системи п'яти магазинів зазнали атаки.

Вранці в понеділок зловмисники також втрутилися у роботу обладнання естонських ритейлерів, про що сповістили в компанії Kitman Coldtech, яка обслуговує заморожувальні установки.

За словами очільника Kitman Coldtech Янна Мутсо, хакери перехопили контроль над керівним ПК і підвищили температуру до тієї ж позначки – 50°C. Хоча Мутсо утримався від згадування конкретного бренду, відомо, що серед клієнтів сервісу – Selver, Rimi, COOP та Lidl.

Завдяки оперативному реагуванню протягом 10 хвилин критичних руйнувань вдалося уникнути, а торговці негайно розпочали аудит кіберзахисту та оновлення керуючого ПЗ.

Стефан Муланс, генеральний директор компанії Sabcobel, яка обслуговує системи Delhaize, повідомив інформаційному агентству Belga, що інцидент був кібератакою і що компанія «працювала всю ніч і ранок, щоб відключити постраждалі пристрої від мережі».

Він зазначив, що після атаки у Франції на початку жовтня компанія працювала над захистом холодильників клієнтів від цієї вразливості, однак пристрої потребували фізичних модифікацій, а не лише оновлення програмного забезпечення.

«Найпростіше рішення – керувати холодильниками через захищене інтернет-з'єднання. Більшість наших клієнтів перейшли на нього після атаки у Франції», – додав він.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, довелося викинути продукти харчування на мільйони євро. Хто саме стоїть за атакою наразі не повідомляють. Нагадаємо, аналогічна атака трапилась у Франції 13 жовтня.