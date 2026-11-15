Еліна Світоліна вписала своє ім'я в історію Підсумкового турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка є шостим номером у світовому рейтингу, продовжує переписувати історію після виходу у фінал Підсумкового турніру WTA 2026, повідомляє «Суспільне Спорт».

Нагадаємо, українка у півфіналі змагань переграла у двох сетах чинну чемпіонку Вімблдону Лінду Носкову з Чехії – 6:2, 6:2. Завдяки цьому успіху 32-річна Світоліна встановила одразу декілька унікальних досягнень, опинившись в одному ряду з легендами світового тенісу.

Еліна Світоліна стала найстаршою фіналісткою турніру за останні дев'ять років. Востаннє тенісистка віком понад 32 роки діставалася вирішального матчу WTA Finals у 2017 році, коли це вдалося американці Вінус Вільямс.

Загалом українка стала лише четвертою спортсменкою в історії, якій підкорилося таке досягнення. Раніше фіналістками Підсумкового турніру після 32-річчя ставали легендарні Мартіна Навратілова, Серена Вільямс та Вінус Вільямс.

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Водночас для Еліни це вже третій фінал престижного турніру. Вона стала 14-ю тенісисткою, якій вдалося щонайменше тричі дійти до вирішального матчу змагань. Цікаво, що серед усіх представниць цього списку лише Світоліна та аргентинка Габріела Сабатіні ніколи не очолювали світовий рейтинг.

Є в українки й інше вагоме досягнення. У нинішньому сезоні вона вже 11 разів перемагала суперниць із першої десятки світового рейтингу. Таким чином, Світоліна повторила власний рекорд 2017 року та стала лідеркою туру за цим показником у 2026-му, випередивши навіть першу ракетку світу Єлєну Рибакіну.

Сама Еліна після виходу до фіналу зізналася, що не надто зосереджується на статистичних показниках, хоча й задоволена можливістю знову демонструвати теніс найвищого рівня.

«Нехай статистика говорить сама за себе. Я завжди дуже високо оцінюю цей турнір, тому що тут грають найкращі гравчині. Це найвищі ставки. І я просто дуже задоволена рівнем і дуже рада, що змогла повернутися після важкого першого матчу», – сказала українка.

У фіналі Підсумкового турніру Світоліна зіграє проти нібито «нейтральної» росіянки Мірри Андрєєвої. Поєдинок запланований на неділю, 15 листопада, початок - о 22:00 за київським часом.

Суперниці зустрінуться вчетверте в кар'єрі. Світоліна має одну перемогу, Андрєєва – дві. Востаннє вони грали одна проти одної 10 листопада в 1-му турі групової стадії WTA Finals 2026. Зустріч завершилася поразкою українки у двох сетах – 4:6, 0:6.