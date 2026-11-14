Еліна Світоліна переграла Соболенко в трьох сетах

Перша ракетка України Еліна Світоліна пройшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA 2026. У вирішальному матчі групового етапу українська тенісистка здолала представницю Білорусі Аріну Соболенко.

WTA Finals 2026, Індіан-Веллс (США)

Група В, 3-й тур

Аріна Соболенко (Білорусь, WTA № 2) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 6) – 1:2 (3:6, 6:3, 1:6)

Зустріч тривала 1 годину 55 хвилин. Для Світоліної ця перемога стала другою в історії протистоянь із Соболенко, яка до цього виграла п'ять матчів поспіль.

Поєдинок розпочався непросто для українки: Соболенко виграла два стартові гейми, однак Еліна зуміла відігратися, зрівняла рахунок, а згодом перехопила ініціативу. Брейк у восьмому геймі дозволив Світоліній завершити першу партію на свою користь – 6:3.

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У другому сеті білоруска знову захопила перевагу. Вона повела 5:1 завдяки двом брейкам. Світоліна скоротила відставання, вигравши два гейми поспіль, проте врятувати партію не змогла – 3:6.

Доля путівки до півфіналу вирішувалася у третьому сеті, де українська тенісистка продемонструвала характер та переконливу гру. Після обміну першими геймами Світоліна виграла п’ять геймів поспіль і не залишила суперниці шансів – 6:1.

Еліна Світоліна завершила груповий етап на другому місці в квартеті В та здобула право зіграти у півфіналі WTA Finals 2026. Її суперницею в 1/2 фіналу стане чешка Лінда Носкова. В іншому півфіналі зустрінуться так звана «нейтральна» росіянка Мірра Андрєєва та американка Джессіка Пегула.