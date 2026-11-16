Хлопці вигукували та схвалювали нещодавні події у Кракові

У Вроцлаві двох громадян України депортували після інциденту з погрозами перехожим і неправдивим повідомленням про вибухівку. Молоді чоловіки вийшли на балкон житлового будинку, заявляли про бомбу у квартирі та направляли на людей муляжі вогнепальної зброї. Про це повідомили на сайті Onet у понеділок 16 листопада.

Інцидент стався у п’ятницю вдень на вулиці Валонській у районі Передмістя Олавське. За даними правоохоронців, двоє молодих чоловіків поводилися агресивно, вигукували погрози на національному ґрунті та публічно схвалювали нещодавні трагічні події у Кракові.

Їхня поведінка налякала місцевих мешканців і перехожих. На місце викликали поліцію та пожежників. Правоохоронці оперативно втрутилися й затримали хлопців віком 18 і 19 років. Під час перевірки з’ясувалося, що предмети, якими вони погрожували людям, були муляжами, а інформація про вибуховий пристрій не підтвердилася.

Після затримання чоловікам висунули обвинувачення у створенні неправдивої тривоги, публічному схваленні злочину та погрозах на національному ґрунті. Після допиту їх передали співробітникам Прикордонної служби Польщі.

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У суботу ввечері обох громадян України депортували з Польщі.