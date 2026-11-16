На Дніпропетровщині на шпигунстві для ФСБ викрили військового у СЗЧ

На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила та затримала 54-річного військового, який утік із місця служби та почав працювати на росіян. Дезертир шпигував для окупантів за енергетичними та військовими об’єктами, зокрема позиціями протиповітряної оборони. Про це у понеділок, 16 листопада, повідомила пресслужба СБУ.

Затриманий – мобілізований житель Дніпропетровської області. Після втечі зі служби його завербували окупанти, оскільки звернули увагу на його проросійські коментарі в чатах комп’ютерних ігор.

За даними СБУ, для прикриття дезертир використовував роботу таксиста. Під час перевезення пасажирів у прифронтових населених пунктах Синельниківського району він фіксував розташування військових та енергетичних об’єктів, а також фотографував їх для росіян.

За вказівкою російської спецслужби шпигун приділяв особливу увагу позиціям ППО, зокрема мобільних вогневих груп, а також запасним командним пунктам і логістичним центрам українських військових. Також зловмисник доповідав росіянам про стан опорних електропідстанцій після попередніх обстрілів. Офіс генпрокурора уточнює, що чоловік працював на російську ФСБ з жовтня 2025 року до серпня 2026 року.

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«Чоловік передавав відомості про розташування підрозділів Сухопутних військ ЗСУ на Черкащині та Військової служби правопорядку на Київщині, переміщення військової техніки й озброєння на Дніпропетровщині, а також інформацію про бойову авіацію. Зокрема, він повідомляв про переміщення двох винищувачів Су-27, напрямок їхнього польоту та бойове завдання, переміщення трьох екіпажів військових вертольотів, а також переміщення й застосування засобів повітряного нападу Сил оборони на Дніпропетровщині», – повідомили в ОГП.

У СБУ зазначили, що вчасно викрили та затримали російського агента. Під час обшуків у нього вилучили два смартфони, на яких він зберігав зібрані для росіян матеріали – скриншоти Google Maps із позначками українських об’єктів. Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує довічне увʼязнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, 26 жовтня ДБР повідомляло про затримання дезертира, який понад рік шпигував за українськими військовими на Херсонщині та Запоріжжі.