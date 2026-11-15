Завод Threod Systems у Віймсі

У ніч на суботу, 14 листопада, група іноземців намагалася підпалити будівлю підприємства Threod Systems, яке виробляє безпілотники. Організатором диверсії називають російську військову розвідку, відому як ГРУ. Після інциденту Естонія планує закрити кордон із Росією. Про це повідомив естонський мовник ERR із посиланням на правоохоронні органи країни.

Напад стався близько 3:06 у суботу у Віймсі на північ від Таллінна. Генеральний директор Поліції безпеки Естонії Марго Паллосон заявив, що нападники планували розбити вікна будівлі, залити всередину легкозаймисту рідину та підпалити її, щоб спричинити вибух.

Завершити диверсію завадила охорона підприємства. Унаслідок пожежі будівля зазнала пошкоджень, однак виробничі потужності та можливість постачати продукцію не постраждали. Також ніхто з людей не отримав травм, повідомила генеральна прокурорка Естонії Астрід Асі.

Поліція безпеки Естонії встановила, що диверсію координувала російська військова розвідка.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Це була чергова спроба Росії організувати акт саботажу в Естонії», – зазначив Марго Паллосон.

Поліція безпеки спільно з Департаментом поліції та прикордонної охорони затримала вісьмох підозрюваних. Прокуратура клопотала про арешт п’ятьох із них. Усі затримані – жителі Латвії.

За словами генпрокурорки, підозрювані мають різне походження та соціальний статус. Серед них є молоді люди та особи середнього віку. За попередніми даними, вони отримали замовлення на диверсію та приїхали до Естонії спеціально для його виконання.

Слідство має з’ясувати, хто організував напад, які ролі виконували учасники й чи пов’язані вони з іншими людьми.

Саму справу розслідують за статтею Кримінального кодексу про діяльність проти безпеки Естонії за завданням іноземної розвідувальної або безпекової служби.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що з 1 грудня країна закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Про це він також повідомив колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

«Росія повинна усвідомити, що ворожі дії проти Естонії тягнуть за собою наслідки. Спроби залякати, дестабілізувати чи підірвати нашу безпеку не залишаться без відповіді. Закриття пунктів пропуску на кордоні зменшить можливості Росії проводити ворожу діяльність в Естонії та посилить наші зусилля щодо запобігання обходу санкцій», – пояснив він.

Зауважимо, Threod Systems виробляє розвідувальні та ударні безпілотники великої дальності. Раніше пресслужба підприємства повідомляла про співпрацю з українськими оборонними компаніями, а також використання його продукції Силами оборони України на полі бою.