Затриманим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на три місяці

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали двох громадян України за підозрою у шпигунстві на користь Росії та диверсіях. Чоловіки фотографували стратегічні об’єкти, а також підпалили автомобіль в Польщі.

Як йдеться в повідомленні, правоохоронці затримали двох чоловіків – 24 та 25-річного громадянина України. За даними слідства, українці працювали на російські спецслужби. Серед їхніх завдань було фотографування об’єктів критичної та військової інфраструктури на території Польщі.

Польські правоохоронці також встановили, що українці підпалили автівку в одному з великих польських міст. Перед підпалом затримані змінили номерні знаки на такі, що візуально схожі на військові номери Збройних сил України. За це вони отримали гроші на криптогаманець.

Зазначається, що обом підозрюваним висунули обвинувачення у шпигунстві, а також у вчиненні диверсії. Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на три місяці. Наразі слідство у справі триває.

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