Серед затриманих – п’ятеро поляків та росіянка

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали шістьох осіб, підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупованні, яке діяло проти Республіки Польща та співпрацювало зі спецслужбами Росії. Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк у соцмережі X 5 листопада.

«Серед затриманих – п’ятеро поляків віком від 25 до 52 років та 37-річна росіянка. Суд – за звинуваченням у шпигунстві – заарештував чотирьох із них, а щодо двох інших осіб застосував запобіжні заходи, не пов’язані з позбавленням волі», – ідеться в повідомленні.

Операція тривала з 21 жовтня до 2 листопада 2026 року. У її ході ABW провело обшуки у 21 місці на території Вармінсько-Мазурського (північний схід Польщі), Поморського (північ РП) та Великопольського воєводств (захід РП).

Зібрані докази вказують на те, що затримані діяли на користь російських спецслужб та брали участь у схемі, спрямованій на підтримку військового потенціалу Російської Федерації. Згідно з висновками слідства, група нібито незаконно постачала до Росії значні обсяги матеріалів військового призначення, що використовуються для виробництва боєприпасів та систем озброєння, зазначив Сємоняк.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Слідство триває. Його здійснюють співробітники управління ABW в Ольштині під наглядом Підляського відділу Національної прокуратури в Білостоці.

Міністр-координатор спецслужб Польщі також повідомив, що у провадженнях щодо шпигунства та диверсій, які ABW веде з 1 січня 2024 року, статус підозрюваних отримали вже майже 100 осіб.