Литва депортувала трьох українців за співпрацю з іноземними спецслужбами
Литва визнала цих українців загрозою національній безпеці
Управління державної безпеки Литви (VSD)
Литва депортувала трьох громадян України, підозрюваних у співпраці з іноземними спецслужбами та виконанні завдань за гроші. Про це повідомив литовський мовник LRT 4 листопада.
«Особи, які становлять загрозу національній безпеці, були вислані з Литви, і їм заборонено повертатися протягом п’яти років», – йдеться у заяві VSD.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Раніше повідомлялося, що поліція Польщі затримала 15-річного українця, який вимагав 300 тис. злотих, погрожуючи підірвати офіс однієї із варшавських компаній. У листі до компанії він також надіслав погрози, що вб’є працівників через їхню національність.
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