Управління державної безпеки Литви (VSD)

Литва депортувала трьох громадян України, підозрюваних у співпраці з іноземними спецслужбами та виконанні завдань за гроші. Про це повідомив литовський мовник LRT 4 листопада.

За даними Управління державної безпеки Литви (VSD), українці виконували різні завдання для іноземних розвідувальних служб за грошову винагороду. Інструкції вони отримували через телеграм та інші месенджери. Литва анулювала їхні тимчасові дозволи на проживання, а самих українців оголосила загрозою національній безпеці.

«Особи, які становлять загрозу національній безпеці, були вислані з Литви, і їм заборонено повертатися протягом п’яти років», – йдеться у заяві VSD.

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Раніше повідомлялося, що поліція Польщі затримала 15-річного українця, який вимагав 300 тис. злотих, погрожуючи підірвати офіс однієї із варшавських компаній. У листі до компанії він також надіслав погрози, що вб’є працівників через їхню національність.