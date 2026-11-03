Суд постановив помістити підлітка до окружного виховного центру на два місяці

Польська поліція затримала 15-річного громадянина України, який вимагав 300 тис. злотих, погрожуючи підірвати вибухівкою офісну будівлю. Підліток надіслав повідомлення, в якому також погрожував вбити працівників однієї із варшавських компаній через їхню національність. Про це у вівторок, 3 листопада, повідомили у поліції.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався декілька днів тому в одному із найбільш дорогих варшавських районів – Вілянув, що розташований у південній частині міста, на правому березі Вісли. Неповнолітній українець надіслав електронний лист до варшавської компаній з вимогою заплатити йому 300 тис. злотих (понад 3,4 млн грн за актуальним курсом НБУ).

Фото Komenda Stołeczna Policji

У листі він також надіслав погрози, що у разі невиконання вимог він підкладе вибухівку в будівлю компанії, а також вб'є працівників через їхню національність. Поліцейські затримали псевдомінера, ним виявився 15-річний громадянин України, який проживає у місті Пясечно, приблизно за 15 км від Варшави.

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«Зібрані матеріали свідчать про підозру у вимаганні, неправдивому повідомленні про замінування, а також погрозах через національну належність», – повідомили в поліції.

Через вік затриманого справу передали до сімейного суду. Суд постановив помістити підлітка до окружного виховного центру на два місяці.